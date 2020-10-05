Токио, , 16:22 — REGNUM Энтузиаст с ником Mannen Factory потратил четыре года на создание огромной диорамы по мотивам аниме Gundam. Об этом 5 октября сообщает издание Kotaku.

https://twitter.com/hide94373/status/1312228583155265536

Диорама называется «Решающая битва — Космическая крепость Соломон». По словам автора, она стала для него настоящим экспериментом — Mannen Factory хотел узнать, «как долго он сможет этим заниматься».

Напомним, Gundam — это франшиза аниме-проектов, посвящённая сражениям боевых человекоподобных роботов. По её мотивам также выходит популярная линейка сборных моделей.

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