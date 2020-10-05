Ирвайн, США, 5 октября 2020, 16:17 — REGNUM Компания Activision Blizzard открыла интерактивную галерею для геймеров. Об этом 5 октября сообщает портал Shazoo.
Каждый экспонат в этой галерее так или иначе посвящён видеоиграм. Главная идея экспозиции — показать различные виды геймеров.
Напомним, Activision Blizzard — это крупная американская компания-разработчик и издатель видеоигр. Она была образована в 2008 году путём слияния студий Activision и Vivendi Games.
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