Ирвайн, США, , 16:17 — REGNUM Компания Activision Blizzard открыла интерактивную галерею для геймеров. Об этом 5 октября сообщает портал Shazoo.

Каждый экспонат в этой галерее так или иначе посвящён видеоиграм. Главная идея экспозиции — показать различные виды геймеров.

Напомним, Activision Blizzard — это крупная американская компания-разработчик и издатель видеоигр. Она была образована в 2008 году путём слияния студий Activision и Vivendi Games.

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