Екатеринбург, , 16:17 — REGNUM В Свердловской области работодателям рекомендовано перевести часть своих сотрудников на дистанционный формат работы. Об этом говорится в обновлённом варианте указа губернатора о режиме повышенной готовности.

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Речь идёт о переходе на удалёнку не менее 30% персонала. А государственные и муниципальные органы власти определят минимум, необходимый для нормального функционирования; Изменения вступят в силу с 6 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале ужесточил режим повышенной готовности. Касается это и соблюдения масочного режима.

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