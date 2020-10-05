Калуга, , 16:31 — REGNUM В Калужской области коэффициент распространенности заболеваемости COVID-19 в настоящее время составляет 1,12. Месяц назад он составлял 0,6. Рост связан с началом учебного года и с массовым возвращением отдыхавших калужан на Черноморском побережье и в Турции. Об этом заявил на заседании регионального правительства министр здравоохранения области Алан Цкаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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По количеству зараженных коронавирусом Калужская область занимает 35-е место в стране. Ежедневно в регионе проводится более 1500 исследований пациентов на COVID-19. В области в настоящее время функционирует 665 инфекционных коек для приёма пациентов с коронавирусом, 542 койки оснащены кислородом. В наличии 213 аппаратов ИВЛ. Дополнительно 100 инфекционных коек 6 октября будет развёрнуто в калужской областной клинической больнице, 140 коек — в калужской городской больнице скорой медпомощи, 175 дополнительных мест появятся в малоярославецкой районной больнице.

На сегодняшний день лечение получают 1425 человек. Из них в круглосуточном стационаре находятся 598 человек. У 41 пациента болезнь проходит в тяжёлой форме.

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