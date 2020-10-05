Лондон, , 16:04 — REGNUM Многие популярные стримеры начали бойкотировать игру Sea of Thieves из-за токсичных сообщений в чате и харассмента. Об этом 5 октября сообщает портал Shazoo.

Стримеры, среди которых оказались SayHeyRocco, Carrillo, Jason Sulli и GullibleGambit, решили перестать играть в Sea of Thieves из-за бездействия разработчиков. Позже студия Rare выпустила официальное заявление в поддержку этих геймеров, однако не рассказала как именно она планирует бороться с токсичностью игрового сообщества.

Напомним, Sea of Thieves — это кооперативная игра, посвящённая пиратским приключениям. Её релиз состоялся в 2018 году.

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