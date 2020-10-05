Красноярск, , 16:03 — REGNUM В управлении службы стройнадзора и жилищного контроля Красноярского края прошли обыски.

Из службы изымают документы о санитарно-эпидемиологических исследованиях, передаёт 5 октября ТВК.

Однако в пресс-службе ведомства поясняют, что информация об обысках — «не совсем верная».

«У нас просто изымают документы лабораторий, которые выполняли санитарно-эпидемиологические исследования. В правоохранительные органы поступила информация о работе лабораторий, и сейчас у нас изымают эти протоколы», — заявили в пресс-службе управления.