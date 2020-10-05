Вашингтон, , 15:59 — REGNUM В Steam появилась бесплатная демоверсия игры Rise Against the Invaders. Об этом 5 октября сообщает портал Shazoo.

В Rise Against the Invaders геймерам предстоит построить процветающее поселение, которое сможет дать отпор инопланетной угрозе. Пришельцы при этом будут использовать в бою различные сверхсовременные технологии.

Релиз Rise Against the Invaders ожидается в 2021 году. Точная дата пока не сообщается.

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