Великий Новгород, , 16:09 — REGNUM Власти Новгородской области могут рекомендовать работодателям региона перевести сотрудников на удаленный режим работы, а лицам пенсионного возраста — перейти в режим самоизоляции. Об этом сообщили 5 октября в пресс-центре областного правительства по итогам заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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В ходе заседания было констатировано, что за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в Новгородской области увеличилась в 2,5 раза, заразилось 372 человека. Значительный рост заболеваемости отмечен у лиц старшего поколения.

В связи с этим губернатор Андрей Никитин поручил областному министерству промышленности и торговли проработать вопрос о рекомендации «удалёнки» для работодателей Новгородской области. Отдельно обсуждался вопрос о пожилых людях.

«Мы сохраняем добровольный характер самоизоляции для людей старшего возраста. Но для тех, кто осознает риски для своего здоровья и будет ограничивать свои контакты, пожалуйста, возобновите работу волонтёрского штаба и доставку продуктов и лекарств», — поручил Никитин.

Волонтёры будут обеспечены средствами индивидуальной защиты за счет средств регионального резервного фонда.

Как сообщила и.о. первого заместителя министра здравоохранения Новгородской области Ирина Истомина, в настоящее время в медучреждениях региона состоят на лечении 1002 человека с коронавирусной инфекцией. Из них 65% находятся на амбулаторном лечении, 35% пациентов — в стационарах. Свободно 16,8% коечного фонда. Во вторник, 6 октября, в Центре медицинской реабилитации дополнительно будет открыто 100 коек для больных с коронавирусом.

Пилотная вакцинация против коронавирусной инфекции затронет медработников ЦГКБ и инфекционного госпиталя пока в регион поступили всего 42 дозы вакцины.

По данным министра образования региона Евгении Серебряковой, в Новгородской области четыре класса закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ, один класс — на карантине по коронавирусу. Для учащихся организовано дистанционное обучение. По словам чиновницы, в настоящее время оснований для закрытия образовательных учреждений региона нет.

«Всю систему образования на дистанционное обучение мы переводить не будем, закрываться будут конкретные классы и при необходимости — конкретные школы», — подчеркнул губернатор Андрей Никитин.

В Новгородской области будет усилен контроль за соблюдением гражданами масочного режима в общественном транспорте и в местах торговли.

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