Варшава, , 15:57 — REGNUM 5 октября районный суд в польском Лобезе приговорил бывшего лесничего к месяцу тюремного заключения, а также году и шести месяцам общественных работ за убийство зубра. Данное деяние было расценено как нанесение значительного ущерба животному миру. Об этом передает Dziennik.

«За совершенное убийство обвиняемый подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком на один месяц, а также ограничения свободы на один год и шесть месяцев. На протяжении этого времени он будет обязан выполнять неоплачиваемую контролируемую работу в социальных целях по 25 часов в месяц», — зачитал судья приговор.

Помимо этого, суд также вынес решение о конфискации охотничьего оружия — винтовки с патронами — в пользу государства.

22 сентября 2019 года возле городка Бонин (Западно-Поморское воеводство, Лобесский повят) был убит шестилетний зубр. Мертвое животное нашел грибник, который сначала сообщил о находке леснику, а затем и своему начальству. У мертвого зубра были вырезаны куски мяса. Он был ранен в сердце из охотничьего оружия. В качестве подозреваемого позже был задержан тогдашний лесник, который также был одним из руководителей охотничьего клуба.

Зубры находятся под особой охраной Польского государства. Животное признано исчезающим видом.