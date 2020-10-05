Грозный, , 15:55 — REGNUM В Чечне по-прежнему сохраняется относительно благополучная ситуация по коронавирусу по сравнению с другими субъектами Северо-Кавказского федерального округа и в целом с субъектами России. По общему числу заразившихся коронавирусом республика занимает последнее место в округе с показателем 2458 человек.

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По числу пациентов с COVID-19, выявленных за все время пандемии, Чечня стоит на пятом месте в России как субъект с наименьшим числом заболевших. Ежедневный прирост нового числа подтвержденных случаев коронавируса в регионе не превышает восьми человек в сутки.

В настоящее время число «активных» больных в регионе составляет 504 человека. Помимо этого, на карантине под медицинским наблюдением находятся по предписанию Роспотребнадзора 913 человек.

Выздоровели за все время 1913 человек. Число скончавшихся составляет 41 человек. Чтобы предупредить возможность вспышки инфекции глава минздрава Эльхан Сулейманов призвал жителей к соблюдению масочного режима и мер социального дистанцирования.

«По всей нашей стране и в мире наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, растет смертность. В нашей республике ситуация пока благополучная. Чтобы удержать эту ситуацию под контролем, нам необходимо соблюдать масочный режим, а также меры социального дистанцирования», — обратился министр в населению.