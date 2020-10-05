Стокгольм, , 15:53 — REGNUM В 2021 году игра Minecraft получит масштабное обновление под названием Caves & Cliffs. Об этом 5 октября сообщает портал Shazoo.

В Caves & Cliffs геймеров ожидают: улучшенная система генерации гор и пещер, появление археологии, новые существа (как мирные, так и агрессивные), а также уникальные блоки. Релиз ожидается летом 2021 года.

Напомним, Minecraft — это игра-песочница от шведского разработчика Маркуса Перссона. Её релиз состоялся в 2009 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Игра Mount & Blade II вышла в магазине GOG

Читайте развитие сюжета: Игру Rise Against the Invaders можно бесплатно опробовать в Steam