Вашингтон, , 15:54 — REGNUM В Карибском море 5 октября сформировался тропический шторм «Дельта». Об этом 5 октября сообщает национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По информации центра, в настоящее время скорость ветра в пределах данного тропического шторма составляет 18 м/с, и он находится на расстоянии около 210 км в южном направлении от находящегося на Ямайке города Негрил, передвигаясь со скоростью 15 км/ч.

При этом ожидается, что вечером 5 октября «Дельта» доберется до Каймановых остовов, а затем — до Кубы. Кроме того, как прогнозируют синоптики, скорость ветра в пределах шторма усилится 6 и 7 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во Франции в результате урагана «Алекс» погибли четыре человека, еще двенадцать остаются пропавшими без вести.

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