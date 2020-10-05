Калуга, , 15:51 — REGNUM Депутат Городской думы Калуги Михаил Васильев встретился с директорами муниципальных учреждений округа №18. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, с директором средней школы №25 Алексеем Мокрушиным обсуждались проблемные вопросы образовательного учреждения, а также перспективы взаимодействия на ближайший год. Основные задача — ремонт столовой и кабинета биологии, а также развитие туризма как дополнительного образовательного проекта.

Калужский парламентарий встретился с директорами школ Пресс-служба Городской думы Калуги

С руководством детского сада №63 «Малинка» рассмотрели вопрос реконструкции веранд, так как многие теневые навесы находятся в изношенном состоянии. Для детского сада «Калинка» основная проблема — благоустройство прилегающей территории. Детскому подростковому центра «Селена», в котором дети занимаются хореографией и вокалом, требуются костюмы, детские музыкальные инструменты и гимнастический инвентарь.

Калужский парламентарий встретился с директорами школ Пресс-служба Городской думы Калуги

В уникальной спортивной школе «Старт» более 400 детей занимается лыжными гонками и биатлоном. Учреждение нуждается в дополнительном оснащении и благоустройстве территории — велодорожки и лыжной трассы, которая очень востребована у местного населения. «Детской школе искусств №5» необходимо в ближайшее время приобрести оборудование для выездных концертов.

Калужский парламентарий встретился с директорами школ Пресс-служба Городской думы Калуги

«Мне важно побывать в каждом социальном учреждении микрорайона, познакомиться с материально-технической базой, — подчеркнул Михаил Васильев. — Работа в округе только начинается, у нас много общих задач, которые будем решать вместе с руководителями учреждений. Главное — слаженная работа, взаимопонимание и тесное сотрудничество».