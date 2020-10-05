Оренбург, , 15:41 — REGNUM В Оренбурге торжественно открыт памятный знак «Спасибо, донор». Участие в церемонии приняли глава Минздрава России Михаил Мурашко и губернатор области Денис Паслер, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Памятник приурочен к 75-летию Победы и находится в сквере доноров, который расположен возле Оренбургского государственного медицинского университета. Именно в этом здании в период Великой Отечественной был расположен один из эвакогоспиталей. Для бойцов Красной армии кровь сдавали более 8 тысяч оренбуржцев, ежегодно проводилось более 40 тыс. переливаний.

«Несмотря на то, что в здравоохранении используется все больше кровесберегающих технологий, востребованность препаратов и компонентов крови не уменьшается», — сказал Мурашко. Также он констатировал, что в связи с пандемией коронавируса плазма уже переболевших доноров уже стала спасительным лекарственным препаратом. «Этим мы продляем жизнь, спасаем её», — добавил министр.