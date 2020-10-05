Екатеринбург, , 15:40 — REGNUM В Свердловской области ввели новые санитарные требования для профилактики COVID-19. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.

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В частности, в области запрещают работу детских игровых комнат (в торговых центрах) по выходным дням, закрывают танцполы и фан-зоны на концертных площадках.

Закрепляются требования по ужесточению контроля за ношением масок. «На собственников помещений, предназначенных для продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ, налагается обязанность не допускать посетителей без защитных масок», — уточняют в оперштабе региона.

Всем работодателям рекомендуется перевести не менее 30% работников на дистанционный формат работы. Вскоре будет определён минимум сотрудников, необходимый предприятию для должного функционирования.

«Режим повышенной готовности» продлён по 12 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено почти 30 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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