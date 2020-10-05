Москва, , 15:39 — REGNUM Количество чартерных авиарейсов из Москвы в Стамбул увеличится. Третий туроператор с 28 октября ставит чартеры в расписание, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Аэропорт

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Теперь летать в популярный турецкий город будут самолеты туроператоров PEGAS Touristik, TUI Россия Coral Travel несколько раз в неделю. Рейсы будут принимать две воздушные гавани — главный аэропорт «Стамбул» и аэропорт имени Сабихи Гекчен.

Сейчас экскурсионный тур на пять дней стоит от 62,9 тыс. руб. (плюс доплата за авиаперелет 7430 руб.) на двоих. Эксперты полагают, что с открытием дополнительных авиарейсов цены на туры пойдут вниз.

Как сообщало ИА REGNUM, туроператор TUI Россия запускает чартерные авиарейсы из Москвы в Стамбул на зимний период. Чартеры начнут летать с 26 октября 2020-го по 28 марта 2021-го.

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