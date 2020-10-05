Магас, , 15:35 — REGNUM В Ингушетии число новых случаев коронавируса составляет около 50 человек в сутки. На днях, 3 октября, был зафиксирован самый высокий показатель ежесуточного прироста за последние месяцы — 54 человека.

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Всего за минувшие выходные пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в регионе стало больше на 154 человека, сообщили 5 октября в федеральном оперативном штабе. В настоящее время число «активных» больных в Ингушетии составляет 1018 человек. Госпитализированы из них 103 человека, остальные лечатся на дому.

Всего госпитализированных, в том числе с подозрением на коронавирус — 256 человек. Из них 27 находятся в тяжелом состоянии, семерых подключили к аппаратам ИВЛ.

Выздоровел за все время 4831 пациент, за прошедшие выходные их число увеличилось на 40 человек. Скончались в Ингушетии 84 пациента. За посление сутки зафиксирована еще одна, первая в октябре, смерть заразившегося коронавирусом.

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