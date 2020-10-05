Минск, , 15:33 — REGNUM Официальный Минск нарушил обязательства перед Международной федерацией шахмат (ФИДЕ) и лишён права на проведение в 2022 году Всемирной шахматной Олимпиады. Такое решение принято по итогам переговоров федерации с властями постсоветской республики.

Шахматная партия Gladson Xavier

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Решение о проведении в Белоруссии знакового для шахматистов планеты интеллектуального состязания было принято в 2018 году на заседании Генассамблеи ФИДЕ в Батуми. Министерство спорта и туризма Белоруссии, под патронажем которого находится проведение таких мероприятий, не предоставило в установленные сроки финансовые гарантии.

В частности, белорусские чиновники не сделали авансовые платежи и не оформили страховку. Переговоры между ними и ФИДЕ успехом не увенчались, вследствие чего бывло принято решение о лишении Белоруссии права принимать престижный турнир.

Стороны расходятся в трактовке происходящего: ФИДЕ указывает на лишение Белоруссии права на проведение Всемирной шахматной Олимпиады, тогда как министерство спорта и туризма Белоруссии и находящаяся под его патронажем «Белорусская федерация шахмат» говорят о решении официального Минска отказаться от проведения мероприятия. Сходятся стороны в одном: политического подтекста из-за дестабилизации ситуации в постсоветской республике нет.

При этом президент ФИДЕ Аркадий Дворкович отметил, что массовые протестные выступления противников бессменного правления Александра Лукашенко не помогают в проведении таких мероприятий. Однако, обратил внимание Дворкович, власти Белоруссии ещё до финала президентской кампании — в начале лета сообщили, что не могут организовать проведение в 2022 году Всемирной шахматной Олимпиады.

Нарушение официальным Минском обязательств перед ФИДЕ влечёт санкции на сумму, которую стороны категорически не желают оглашать. По неофициальной информации, она больше $1 млн и пока не ясно, как белорусские чиновники намерены компенсировать перенос Всемирной шахматной Олимпиады в другую страну.

В случае, если стороны не достигнут компромисса по «отступным», дело будет рассматривать суд. И это будет первый судебный процесс такого рода. История мировых шахмат не знала случаев, когда страна отказывалась от проведения столь знакового турнира.

Социальные сети отреагировали на новость предсказуемо негативно. Белорусские комментаторы указали на наличие у правительства денег на ОМОН для избиения сограждан, но отсутствие относительно небольших сумм на проведение важнейших спортивных мероприятий.