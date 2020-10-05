Липецк, , 15:21 — REGNUM В Липецке 58 классов 28 школ занимаются в дистанционном режиме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, это классы, в которых 20% и более учеников заболели ОРВИ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Под угрозой дистанционки — все новости про обучение в эпоху коронавируса»

По словам председателя департамента образования Светланы Бедровой, при необходимости все 64 школы областного центра готовы перейти на дистанционный режим обучения, но такого шага власти пока не планируют.

Несколько школ уходят на досрочные каникулы.

«Меры, которые принимаются сейчас, хорошо себя показали. И то, что среди учеников нет вспышек коронавируса, говорит о том, что мы всё делаем правильно», — заявила Бедрова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области за сутки выявлены 45 новых носителей коронавируса