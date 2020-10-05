Москва, , 15:20 — REGNUM На начало июля 2020 года самым распространенным автомобилем в Москве является Ford Focus. Об этом 5 октября сообщается на портале «Автостат Инфо».

Так, в Москве числится 87 151 экземпляр Ford Focus. На второй строчке оказался Hyundai Solaris — 85 486 автомобилей. Тройку лидеров замыкает KIA Rio. В Москве зарегистрировано 81 662 таких авто.

Четвертое и пятое места соответственно занимают Skoda Octavia (74 181 ед.) и Volkswagen Polo (67 417 ед).

Также в рейтинг самых распространенных машин в Москве входят: Lada 2109 (59 004 шт.), Nissan X-Trail (56 028 шт.), Lada 2106 (53 895 шт.), Lada 2107 (53 787 шт.) и Toyota Camry (53 719 шт.).

Напомним, по итогам восьми месяцев 2020 года самым доходным автомобилем в Москве стал BMW X7.

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