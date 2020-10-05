Киев, , 15:22 — REGNUM В сентябре 2020 года коронавирус выявили у 27 депутатов Верховной рады Украины и работников парламента. Об этом сообщило 5 октября информационное агентство «Укринформ».

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Журналисты сообщили, что всего за время пандемии коронавирус выявили у 46 депутатов и 17 работников аппарата парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады, бывший президент Украины Пётр Порошенко был госпитализирован с двусторонним воспалением лёгких. Ранее у него подтвердили COVID-19.

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