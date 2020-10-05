Уфа, , 15:18 — REGNUM Пилотный проект в дошкольном образовании создаёт новые места в частных детских садах Башкирии. Об этом 5 октября сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики.

По его словам, частные детские сады существенно облегчают нагрузку на бюджет региона. Так, чтобы создать новые детские дошкольные учреждения на одну тысячу малышей, нужно было бы выделить около одного млрд рублей. При этом поддержка частных детских садов сертификатами на это же количество детей обходится бюджету в 50 млн рублей.

Радий Хабиров также отметил, что в данном случае и экономятся денежные средства и развивается новая отрасль в экономике, а также создаются рабочие места в малом бизнесе.

По словам министра образования и науки региона Айбулата Хажина, к следующем году в рамках реализации национального проекта «Демография» нужно ликвидировать дефицит мест в садах и яслях для детей в возрасте до трёх лет. Чтобы решить данный вопрос, в Башкирии был запущен пилотный проект, который позволил удешевить родителям расходы на содержание ребёнка в частных детских садах за счёт средств государственного бюджета. Проект был запущен в прошлом году в Стерлитамаке. Тогда было создано 200 мест. В текущем году к реализации данного проекта присоединилась и Уфа. В результате, пять уфимских частных детских садов выиграли гранты на создание 200 дополнительных мест для малышей в возрасте от полутора до трёх лет.

Айбулат Хажин отметил, что в Башкирии порядок предоставления сертификатов в частные детские сады апробирован успешно. Поэтому планируется этот пилотный проект развить в Уфе и Стерлитамаке на одну тысячу дошколят. На эти цели будет направленно порядка 50 млн рублей.

Отмечается, что частные детские сады получают субсидию за каждого малыша по шесть тысяч рублей из республиканского бюджета, а также плату от родителей за детский сад, которая установлена в муниципалитете, то есть более восьми тысяч рублей каждый месяц. Помимо этого, администрация муниципального образования оказывает частным дошкольным учреждениям поддержку при поиске помещения для создания дополнительных мест для детей, принятых по сертификатам.

Радий Хабиров поручил главам районов и городов провести анализ ситуации с детскими дошкольными учреждениями и взять на вооружение опыт Уфы и Стерлитамака.

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