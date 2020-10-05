Нальчик, , 15:14 — REGNUM В Кабардино-Балкарии число заразившихся коронавирусом приближается к 8000 человек. По данным федерального оперативного штаба на 5, в республике за все время пандемии подтверждена инфекция у 7934 жителей региона.

Ежедневный прирост пациентов с COVID-19 растет, начиная с августа. За прошедшие сутки число заразившихся коронавирусом в республике составило 57 человек. Это самый большой показатель за последние два месяца.

В настоящее время в COVID-госпиталях находятся на лечении 1074 пациента, у которых диагноз подтвержден либо находится на уточнении. Состояние 54 из них — тяжелое, они находятся в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии в последние дни выросло и число случаев смерти пациентов с COVID-19. Всего скончались от этого опасного заболевания 100 жителей региона.

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