Санкт-Петербург, , 15:12 — REGNUM На следующем заседании судебного процесса по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, состоится допрос подсудимого. Такое решение приняла судья Юлия Максименко по предложению защиты Соколова. Заседание назначено на 12 часов 12 октября. Об этом 5 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, защита объявила, что представит суду двух свидетелей, жителей Пензы и Севастополя, которые готовы выступить в поддержку обвиняемого. Допрос этих свидетелей может быть организован посредством видеосвязи.

Наконец, защита намерена представить массив документов, относящихся к личности Соколова и обстоятельствам событий, предшествующих трагедии.

Как сообщалось, 5 октября в суде было зачитано заключение судебно-психиатрической и психологической экспертизы, которая признала вменяемость Соколова, его нормальное психическое здоровье, отсутствие у него состояния аффекта в момент убийства Ещенко, а также наличие определенных личностных качеств, способствовавших трагической развязке. Напомним, по статье об убийстве Соколову грозит до 15 лет лишения свободы.

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