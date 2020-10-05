Москва, , 15:24 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в целом в России находится под контролем, второй волны заболеваний вполне можно избежать, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко журналистам 5 октября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам министра, серьёзнее всего обстановка в крупных городах, включая Москву. Второй волны эпидемии не будет при условии соблюдения всех санитарных мер, это позволит избежать более жёстких ограничений.

«Мы можем избежать второй волны малыми совершенно затратами — ношением маски, соблюдением дистанцирования, обработкой рук», — заявил Мурашко.

Глава Минздрава добавил, что жители России проявляют большое желание к вакцинации от COVID-19. В конце октября — начале ноября возможен полномасштабный ввод вакцины в гражданский оборот.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти не обсуждали возможный повтор режима самоизоляции в России.

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