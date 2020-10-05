Чебоксары, , 15:07 — REGNUM Обострение ситуации с коронавирусом в ряде регионов России нацеливает власти Чувашии усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер. Среди них — контроль за прибывающими в республику из других регионов. Тема обсуждалась на еженедельной планёрке главы Чувашии 5 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Обращаюсь к главам администраций муниципальных образований с тем, что необходимо держать в поле постоянного внимания людей, которые прибывают из других регионов. И если вдруг они недомогают, то им нужно оперативно обратиться в медицинские учреждения и пройти обследования. Это позволит купировать инфекцию на стадии начала заболевания и предотвратить возможность ее распространения», — сказал глава регона Олег Николаев.

Он поручил усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 октября в оперативном штабесообщили о выявлении за сутки 10 888 новых случаев коронавируса. Впервые с мая в течение двух дней подряд показатели превысили отметку в 10 тысяч новых зараженных в России.

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В Чувашии по состоянию на 5 октября за истекшие сутки SARS-CoV-2 выявили еще у 27 жителей региона, накануне новыми носителями коронавирусной инфекции были 26 человек.

Стоит также отметить, что в стационарных отделениях организаций социального обслуживания, подведомственных Минтруду Чувашии, со 2 октября 2020 года снят режим изоляции.