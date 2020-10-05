Казань, , 16:19 — REGNUM В Казани почти 14 тыс. детей во время осенних каникул со 2 по 8 ноября смогут провести время в пришкольных лагерях. Для школьников в 159 образовательных учреждениях пройдет единая смена «Город юных граждан». Об этом сообщил начальник управления образования города Ирек Ризванов.

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Единая смена включит в себя различные тематические занятия. Оплата за нахождение в лагере составит 180 рублей. Кроме этого, в осенние каникулы в обычном режиме будут работать учреждения дополнительного образования.

Учебный процесс на сегодняшний день продолжается в штатном режиме и организован в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, добавил Ризванов.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 29 сентября в 15 школах Татарии закрыты на карантин по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) 20 классов, большинство из них — в Казани. По информации Роспотребнадзора, пока заболеваемость не выходит за рамки сезонной, динамика незначительная. Осенние школьные каникулы запланированы со 2 по 8 ноября. В республиканском министерстве образования выразили надежду, что на отдых дети отправятся в штатном режиме.

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