Оренбург, , 15:06 — REGNUM В Оренбурге намерены благоустроить восточную часть набережной реки Урал: от пешеходного с моста до ул. Красная площадь. Начальная (максимальная) цена лота составляет 109 млн рублей.

Заказчиком является Управление капстроительства администрации Оренбурга. Заявки на участие в тендере принимаются до 12 октября. Сам аукцион запланирован на 13 октября.

Согласно требованиям заказчика исполнитель контракта должен выполнить благоустройство участка набережной до 1 ноября 2021 год. В восточной части набережной должны появится детская площадка, а также спортивная площадка для детей. В техзадании детально прописано каждый объект. Например, габаритные размеры качели на металлических стойках должны составлять не менее 3790×1790×2320 мм (ДхШхВ) и рассчитаны на возраст от трех до 12 лет. Весь крепеж оборудования должен быть оцинкован, все углы и кромки закруглены радиусом не менее 3 мм. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Концы труб должны быть закрыты. Порошковая краска. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. В конструкции должна быть предусмотрена возможность доступа взрослого при обстоятельствах, требующих посторонней помощи пользователю.

В рамках благоустройства на набережной появятся велопарковка, габионы, скамейки и урны разной формы, информационный пилон, колонна переговорная экстренного вызова, четыре навигационных столба в стиле модерн с подвижными указателями, шкаф видеосервера, ограждения, фонари. В рамках озеленения высадят декоративные деревья и кустарники, а также многолетние травы и цветы.

Сейчас ведутся работы по реализации четвертого (завершающего) этапа реконструкции западной части набережной реки Урал. Начальная цена лота составляла почти 200 млн рублей. Во время аукциона стоимость контракта снизилась до 176,9 млн рублей.

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