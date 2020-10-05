Екатеринбург, , 15:03 — REGNUM В медучреждениях Екатеринбурга образовались очереди из пациентов с симптомами ОРВИ. Об этом сообщают в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

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В частности, более 30 человек ждут своей очереди в ЦГБ № 7 у кабинета неотложной помощи. На каждого пациента уходит около 15 минут.

Это уже не первый раз за последнее время, когда в медучреждениях Екатеринбурга образовываются большие очереди. В начале сентября 2020 года простоять по несколько часов пришлось родителям, чтобы получить справки на своих детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Свердловской области пожаловались на очереди в пункте тестирования на COVID-19 в аэропорту Екатеринбурга. Принято решение изменить режим работы медпункта.

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