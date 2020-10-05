Элиста, , 15:00 — REGNUM В Республике Калмыкия действие ограничений, введённых с целью остановить распространение коронавируса, продлено до 18 октября. Соответствующий указ подписал глава республики Бату Хасиков, передаёт ИА REGNUM.

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Жителям республики по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим в общественных местах. Продлён режим самоизоляции для граждан от 65 лет и старше.

В настоящее время в Калмыкии показатели эпидемиологического благополучия, которые позволили бы перейти к смягчению ограничений, пока не достигнуты.