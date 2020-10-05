Барнаул, , 14:59 — REGNUM С начала нового учебного года в 65 школах Алтайского края выявлялись случаи заражения коронавирусом, из-за чего 77 классов уходили на дистанционный режим обучения.

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Как сообщают 5 октября «Вести Алтай», школьников региона могут вновь отправить на «дистанционку». Решение будет принято в ближайшие дни на заседании краевого оперштаба.

В настоящее время очаги коронавируса зарегистрированы в трёх колледжах, четырёх дошкольных учреждениях и 26 школах Алтайского края, уточнила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае по состоянию на 5 октября коронавирус выявлен у 14 334 человек.

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