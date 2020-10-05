Москва, , 14:59 — REGNUM В Минтруде гражданам России напомнили о том, что работодатель не имеет правовых оснований требовать у работника проходить тест на коронавирус или предоставлять справку об отрицательном результате такого теста — за некоторым исключением. Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Николаев («Единая Россия») в ТГ-канале.

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"Правовых оснований требовать у работника справку, подтверждающую отрицательный результат тестирования на COVID-19, следовательно, как и самого прохождения теста, по нашему мнению, у работодателя не имеется», — говорится в ответе замглавы Минтруда Ольги Баталиной на письмо Николаева.

В то же время замглавы Минтруда обратила внимание на то, что в целях определения пригодности работника к выполнению работы и предупреждения профессиональных заболеваний работодатель обязан обладать информацией о состоянии здоровья работников.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сотрудники полиции, учителя и медицинские работники войдут в первую группу по вакцинации от COVID-19, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

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