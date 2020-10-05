Могадишо, , 14:59 — REGNUM Следователь ООН по правам человека выразила обеспокоенность по поводу возможного отступления сомалийских властей от их приверженности международному протоколу о правах человека в ближайшем будущем. Об этом сообщает VOA Swahili со ссылкой на доклад, представленный Совету ООН по правам человека независимым экспертом ООН по ситуации в области прав человека в Сомали.

Коронавирус в Сомали (сс) Trocaire

Иша Дифан была назначена независимым экспертом по правам человека в Сомали в марте, во время пандемии коронавируса, что помешало ей отправиться для осуществления исследований непосредственно в африканской стране. Однако, по ее словам, информация, полученная дистанционно из многочисленных источников, убедительно свидетельствует о том, что сомалийские власти «отступают от обязательств» по защите экономических, социальных и культурных прав народов страны.

Она признает, что вооруженные конфликты и гуманитарные кризисы в стране усугубляются пандемией и нашествием саранчи.

«Поступали сообщения о нападениях на работников здравоохранения и гуманитарных организаций, чрезмерном применении силы правоохранительными органами, приводившем к гибели гражданских лиц, нарушениях права на свободу выражения мнений и убеждений, а также о росте сексуального и гендерного насилия и принудительных выселений во время пандемии», — сообщила Дифан.

Она подчеркнула, что ее особенно беспокоят давние и глубоко укоренившиеся предрассудки, дискриминация и насилие, ежедневно направленные против женщин и девочек.

«Я по-прежнему слышу о случаях изнасилования и других формах сексуального насилия в отношении женщин, девочек и мальчиков, происходящих по большей части безнаказанно, что вынуждает жертв и их семьи обращаться к другим средствам, которые, по-видимому, обеспечивают подобие справедливости, но на самом деле продолжают подпитывать насилие», — заявила Дифан.