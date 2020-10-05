Москва, , 14:49 — REGNUM Лидер партии «Справедливая Россия» депутат Госдумы Сергей Миронов считает некорректной повальную вакцинацию врачей и учителей, передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября.

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Миронов напомнил заявление главы Минздрава Михаила Мурашко о том, что медработников, учителей и других граждан, входящих в группу риска, вакцинировать будут исключительно добровольно.

«Но, что мы видим на практике? В регионах медиков и учителей под страхом увольнения всё-таки заставляют проходить вакцинацию. Объясняют, что они входят в особую группу риска, и если они заболеют, что от них инфекция начнёт быстро передаваться другим людям. Честно говоря, это не совсем корректно, потому что коронавирус можно запросто подхватить и в магазине, и в транспорте, и на улице», — считает Миронов.

Он также отметил, что по последним опросам общественного мнения сделать прививку готовы не более 25% граждан и только треть жителей считают, что вакцинация должна становиться обязательной.

«Не нужно мести всех под одну гребёнку. Многие люди страдают хроническими заболеваниями, и им противопоказана любая вакцинация. Немало россиян уже переболели коронавирусом, и не факт, что им есть смысл делать вакцину. Предлагаю не устраивать кампанейщину. Прививку от коронавируса нужно ставить только с добровольного согласия людей и ни в коем случае не увольнять их с работы за отказ от вакцинации», — считает Миронов.

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