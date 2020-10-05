Москва, , 14:48 — REGNUM Анализируя рейтинг городов России с самыми высокими зарплатами снова сталкиваешься порочной практикой подсчета «средних зарплат». Да еще и по крупным и средним предприятиям. Цифра, которая ровно ни о чем не говорит, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Зарплата Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если обсуждать фактические доходы российских граждан, то рассматривать надо медианную зарплату (то есть то значение, выше и ниже которого располагаются зарплаты равного количества наших соотечественников).

Либо модальные, то есть наиболее часто встречающиеся заработные платы. Именно модальная зарплата — это та зарплата, на которую живет большинство граждан РФ. И равна она немногим более 23 тыс. рублей.

Теперь о городах и предприятиях. Крайний Север и регионы, связанные с добычей энергоресурсов, традиционно отличаются высокими зарплатами. И ничего удивительно в этом нет — там тяжелые условия труда.

Что до Москвы и Санкт-Петербурга, то в этих городах сосредоточено огромное количество офисов крупнейших российских компаний. И работающие там сотрудники, конечно, получают больше, чем остальные жители этих городов. Тем более, что в учет не принимались малые предприятия, где заработные платы уже давно и стабильно падают.

Конечно, с учетом зарплат менеджеров Газпрома, расположенного в Санкт-Петербурге, и множества дочерних компаний этой организации, с учетом зарплат менеджеров Сбербанка, ВТБ или «Роснефти», расположенных в Москве, средняя зарплата жителей этих городов окажется действительно высокой.

Но стоит всё же вернуться к модальной заработной плате и перестанем питаться иллюзиями — доходы российских граждан крайне низки», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, зарплата жителей трех российских городов в среднем превышает 90 тыс. рублей в месяц, больше всего зарабатывают в Москве, Салехарде и Южно-Сахалинске.

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