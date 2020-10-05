Москва, , 14:40 — REGNUM Судебный процесс над руководителем карельского регионального отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрием Дмитриевым основан на весьма серьёзных обвинениях. Об этом заявил 5 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ужесточение приговора Дмитриеву.

Ранее Песков обещал подробнее ознакомиться с делом историка Дмитриева, которого суд признал виновным в сексуальном насилии надо несовершеннолетней. Теперь он сообщил, что сказать по делу ему по-прежнему нечего.

«Доказательной базой я не располагаю, но согласитесь, что речь идет о более чем серьёзных обвинениях», — отметил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле суд города Перозаводска приговорил Дмитриева к 3,5 годам колонии строгого режима за насилие над ребёнком. В конце сентября Верховный суд Карелии увеличил срок лишения свободы историку с 3,5 до 13 лет.

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