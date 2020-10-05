Астрахань, , 14:34 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 5 октября подтвержден один новый летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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11 августа в инфекционном госпитале Александро-Мариинской областной клинической больницы скончался мужчина 1940 года рождения. Заключительные диагнозы были установлены патологоанатомическим бюро после проведения исследований и ПЦР-диагностики.

Всего скончались 120 человек.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 6773 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.

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