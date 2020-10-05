Екатеринбург, , 14:27 — REGNUM В Свердловской области смогли обеспечить младшеклассников и ряд других групп школьников бесплатным горячим питанием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона.

По информации спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной, горячим питанием в области охватили 95% всех школьников. За счёт средств областного и федерального бюджета питанием обеспечили 307 тысяч детей и подростков. В регионе этим занялись раньше, чем во многих других субъектах РФ — ещё с 2006 года.

Лишь в девяти сельских школах не оказалось пищеблоков, но питание там все равно организовали: с помощью доставки или в находящихся рядом учебных учреждениях. Есть возможность получить денежную компенсацию вместо обеспечения горячим питанием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил президенту России Владимиру Путину, что все необходимые средства для обеспечения детей горячим питанием уже довели до школ.

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