Москва, , 14:27 — REGNUM Сентябрь нынешнего года стал наиболее теплым в России за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом 5 октября рассказала главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

«На азиатской территории России и в целом по всей стране прошедший сентябрь оказался самым теплым за всю 130-летнюю историю регулярных метеорологических наблюдений», — приводит ее слова ТАСС.

Также она напомнила, что до этого самым теплым сентябрем в России считался сентябрь 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября в Росгидромете рассказали, что понижение дневной температуры до 13−16°С начнется в европейской части России с 8 октября.