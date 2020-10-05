Санкт-Петербург, , 14:29 — REGNUM Старейшую киностудию России «Ленфильм» могут отключить от электричества из-за долга в 22,7 млн рублей. В связи с неоплатой счетов за электроэнергию АО «Петербургская сбытовая компания» взыскивает через суд 11 млн рублей. Об этом 5 октября ИА REGNUM рассказали в «ПСК».

Напомним, задолженность киностудии «Ленфильм» за потребленную электроэнергию по состоянию на конец сентября составляет 22,7 млн рублей, включая электроэнергию, потребленную в период с ноября 2019 по август 2020 года, и неустойки за просрочку платежей, в разные периоды, начиная с 2018 года.

«В настоящее время разрабатываются технические мероприятия с целью введения режима ограничения энергопотребления на объекте по адресу Каменноостровский проспект, 10. Затем будет направлено уведомление на ограничение подачи электроэнергии на определенную дату», — уточнили в энергетической компании.

К «ПСК» отметили, что в феврале текущего года между компанией и предыдущим руководством киностудии «Ленфильм» было достигнуто соглашение о погашении долга в августе 2020 года.

«Они не исполнены. Встреча с новым руководителем состоится в ближайшее время», — резюмировали в пресс-службе.

Напомним, в середине сентября текущего года на смену исполняющему обязанности директора киностудии Инессе Юрченко пришел Федор Щербаков.

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