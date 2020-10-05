Анкара, , 14:21 — REGNUM Игра Mount & Blade II: Bannerlord вышла в онлайн-магазине GOG. Об этом 5 октября сообщает «Игромания».

Релиз игры в GOG приурочен к празднованию 12-летия сервиса. Прямо сейчас Mount & Blade II: Bannerlord можно приобрести со скидкой в 20%.

Напомним, Mount & Blade II: Bannerlord выходила только в цифровом магазине Steam. Это многопользовательский экшен, посвящённый средневековым сражениям.

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