Лос-Анджелес, США, 5 октября 2020, 14:18 — REGNUM В приключенческой игре Sky: Children of Light стартовал «Сезон пророчеств». Об этом сообщается 5 октября на YouTube-канале студии thatgamecompany.
В «Сезоне пророчеств» геймеров ожидает новый сюжет, посвящённый жителям деревни, и новая масштабная локация. Этот контент уже доступен на iOS и Android.
Напомним, Sky: Children of Light — это приключенческая игра от студии thatgamecompany, авторов Journey. Она вышла на iOS и Android, а в 2021 году также ожидается релиз на Nintendo Switch.
Читайте ранее в этом сюжете: Стали известны новые подробности ужастика Amnesia: Rebirth
Читайте развитие сюжета: Игра Mount & Blade II вышла в магазине GOG