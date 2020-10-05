Астрахань, , 14:17 — REGNUM В Астраханской области 5 октября подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрирован 7401 положительный тест. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 824 человека.

Выздоровели 6773 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 120 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,97 — на 0,04 больше, чем в предыдущие сутки.

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