Чебоксары, , 14:33 — REGNUM В многоквартирных домах в столице Чувашии теплоснабжение начинается с 5 октября. Соответствующее решение принято на совещании городского штаба. Об этом сообщил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков на своей странице в Instagram.

Несмотря на то, что среднесуточная температура воздуха выше 8 градусов, ночи холодные и ветер порывистый. Управляющим компаниям разрешено действовать исходя из потребностей горожан. Если собственники решат, что рано включать отопление, тепло поступит позже, отметил он.

Городские власти заверяют что вся работа по пуску отопления будет завершена в течение трех-четырех дней.

ИА REGNUM напоминает, в Чувашии начали подавать тепло в жилые дома. На сегодняшний день отопление включили в 29% многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованным системам теплоснабжения. На этой неделе начнется массовая подача тепла в жилые дома Чебоксар и Новочебоксарска.

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В Чебоксарах отопительный сезон стартовал с 23 сентября с объектов социально-культурной сферы.

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