Москва, , 14:16 — REGNUM Часть сотрудников Московского государственного университета им. Ломоносова перевели на дистанционную работу, сообщает 5 октября агентство «Москва».

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СМИ ссылается на распоряжение ректора вуза Виктора Садовничего. По нему с 5 по 28 октября переводят на «удалёнку» не менее 30% работников. Также будут работать из дома сотрудники старше 65 лет и все, кто имеет хронические заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, в департаменте образования и науки Москвы не располагают информацией относительно того, будут ли столичные школы переведены на дистанционный формат работы.

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