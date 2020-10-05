Пермь, , 14:16 — REGNUM В Пермском крае полиция начала раздавать средства индивидуальной защиты прохожим. Делается это по поручению губернатора Дмитрия Махонина. Сотрудникам ведомства предстоит раздать 1 млн защитных масок, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Чиновники отметили, что мероприятия призваны помочь жителям региона уберечь здоровье в период распространения коронавируса и сезонного роста простудных заболеваний. В выходные дни (3−4 октября) полицейские возобновили разъяснительные беседы с населением о важности соблюдения мер предосторожности и масочного режима и начали раздавать маски, в первую очередь пожилым гражданам.

Подобные мероприятия уже проходили в апреле 2020 года. Тогда только за два дня на территории Прикамья волонтеры и ведомственные организации раздали 15 тыс. масок.

Напомним, в Пермском крае наблюдается тенденция увеличения суточного показателя выявляемых носителей коронавируса. Коэффициент заражаемости составляет 1,09, при этом с 15 сентября он не опускался ниже единицы. С 14 сентября число выявленных случаев коронавируса в сутки увеличилось с 61 до 83. По словам главного санитарного врача Пермского края Виталия Костарева, основные причины роста заболеваемости — несоблюдение масочного режима и социального дистанцирования. Большинство новых носителей коронавируса посещали массовые мероприятия и пользовались общественным транспортом.

Помимо полиции, 1 млн масок получили образовательные учреждения (школы, техникумы, колледжи). Средства индивидуальной защиты переданы 24,5 тыс. педагогов. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, учителя должны носить маски во внеурочное время.

Добавим, в Прикамье продлен режим строгой самоизоляции для жителей старше 65 лет — до 4 октября. Согласно губернаторскому указу, население обязано использовать средства индивидуальной защиты в местах массового пребывания граждан.

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