Псков, , 14:20 — REGNUM В Великих Луках Псковской области сразу 13 учащихся школы №7 потеряли сознание во время торжественной линейки. Все дети госпитализированы. Об этом 5 октября сообщили в оперативном штабе.

Школьная линейка kremlin.ru

В настоящий момент медики выясняют причины, из-за которых детям из разных классов, разных возрастов одновременно стало плохо.

«Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведётся проверка», — сказал руководитель регионального комитета образования Александр Седунов.

По данным комитета по здравоохранению Псковской области, трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести. На месте ЧП работает вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова.

Отметим, по данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в регионе было выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в области с начала пандемии заразились 5719 человек. На сегодняшний день 4115 выздоровели, в том числе двое — за последние сутки. Умерли 66 человек. На данный момент в области проведено 105 078 исследований, в том числе 644 за последние сутки.

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