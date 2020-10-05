Чебоксары, , 14:10 — REGNUM В Чувашии начали подавать тепло в жилые дома. На сегодняшний день отопление включили в 29% многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованным системам теплоснабжения. Об этом сообщил мнистр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ЧувашииАлександр Героев на еженедельной планёрке 5 октября.

На этой неделе начнется массовая подача тепла в жилые дома Чебоксар и Новочебоксарска.

Как информировало ИА REGNUM, Гидрометцентр России сообщал о заморозках ночью 5 октября в Мордовии, Саратовской (температура до — 1°), Пензенской (до — 3°), Оренбургской (до — 4°), Самарской областях, Чувашии (до — 2°), Пермском крае, Удмуртии, Татарии, Нижегородской, Кировской (до — 6°), Ульяновской областях, Марий Эл (до — 5°), Башкирии (до — 7°).