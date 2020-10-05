Махачкала, , 14:14 — REGNUM Две жительницы Дагестана предстанут перед судом по делу о продаже девушек за границу для занятия проституцией. Им предъявлено обвинение в покушении на торговлю людьми, сообщили ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, обвиняемые входили в преступную группу, занимающуюся вербовкой девушек для занятия проституцией на территории иностранного государства. Так, в ноябре 2019 года в ходе оперативного эксперимента одна из злоумышленниц «завербовала» подставную девушку, а вторая обеспечивала её перевозку за пределы России.

За границей находилась третья сообщница, которая должна была организовать дальнейшее пребывание жертвы на территории этой страны для занятия проституцией. Однако пересечь госграницу обвиняемым не удалось, поскольку их задержали сотрудники правоохранительных органов.

Уголовное дело рассмотрит Каспийский городской суд Дагестана. Дело в отношении сообщницы, находящейся за границей, выделено в отдельное производство.