Красногорск, , 14:09 — REGNUM С начала 2020 года в Подмосковье ликвидировано 628 несанкционированных свалок. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Наибольшее количество незаконных мест складирования мусора было выявлено в Щелкове. Инспекторы регионального Госадмтехнадзора выявили в этом муниципальном образовании 67 подобных объектов.

На втором месте оказался Солнечногорск, где с начала 2020 года было обнаружено 60 несанкционированных свалок. Третье место заняли Коломенский и Ленинский округа, в каждом из которых ликвидировали по 42 свалки.

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